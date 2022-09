(Di giovedì 1 settembre 2022) di Anna Villani L’assessore ai servizi sociali del comune di Angri, Maria D’Aniello ha incontrato martedì i genitori dei “ragazzi speciali” che frequentano ilPolifunzionalenella 167 in vistariapertura di lunedì 5 settembre dopo la pausa estiva. Il confronto, durato quasi due ore, all’aperto, si è incentrato perlopiù sul tema del trasporto e dell’erogazione dei pasti giornalieri, due servizi precedentemente mancanti nella gara fatta dal piano di zona con scadenza il prossimo dicembre. Una gara fatta in virtù delletiche causate dalla pandemia con la frequenza solo mattutina, senzae trasporto in quanto i ragazzi che frequentavano ilerano pochissimi per scelta dei genitori, per la paura del contagio covid. Si è discusso soprattutto ...

MinervaArmata : RT @LiaCeli: Nel centro di #Offida trovo targa dedicata al romagnolo #FeliceOrsini, patriota mazziniano ma anche famigerato bombarolo (inve… - LiaCeli : Nel centro di #Offida trovo targa dedicata al romagnolo #FeliceOrsini, patriota mazziniano ma anche famigerato bomb… - ALDO_IOZZOLINO : Poggiorsini è un comune della provincia di Bari in Puglia. Fu un tempo feudo della famiglia Orsini che diede il pr… -

Cronache Salerno

... il fossato del castello, all'interno del Borgo Fantasma ® farà per la prima volta da ...le radici nel rinascimento e nel barocco spagnolo per poi trasformarsi nel linguaggio musicale...... il fossato del castello, all'interno del Borgo Fantasma ® farà per la prima volta da ...le radici nel rinascimento e nel barocco spagnolo per poi trasformarsi nel linguaggio musicale... "Centro Orsini, il problema della mensa e dei trasporti sarà risolto" Grande è l’entusiasmo e altissima l’aspettativa per la serata di musica barocca che si terrà a Celleno il prossimo 2 settembre: il fossato del castello Orsini, all’interno del Borgo Fantasma ® farà pe ...Prosegue nel mese di settembre “Pitigliano Walks & Trekking”, il ciclo di escursioni per mettersi in cammino alla scoperta di Pitigliano ...