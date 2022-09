Cava de’ Tirreni | la Giunta approva le nuove tariffe sportive

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Nella serata di ieri, 31 agosto, lacomunale hato ledei servizi a domanda individuale per lo sport, un atto propedeutico alla definitiva redazione del Bilancio di Previsione 2022. La tariffa delle palestre e del bocciodromo, per la pratica sportiva delle associazioni, società ed altri enti è di 12 euro l’ora, mentre, per la effettuazione dei saggi è di 150 euro per l’intera giornata. Per l’utilizzo dello stadio Simonetta Lamberti, al di fuori della convenzione di affidamento temporaneo alla società Cavese Calcio 1919, nell’ambito della disponibilità riservata all’Amministrazione comunale, il costo per incontri diurni è di 3.236,00, con impianto di illuminazione 6.680,00, mentre per gli allenamenti è di 365,00 euro, con impianto ...