Castelpagano | domenica evento di presentazione della ‘Sagra del Fungo Porcino’

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – La 24esima Sagra delPorcino, in programma dal 16 al 18 settembre, sarà ufficialmente presentata con l’organizzato per4 settembre, alle 18.30, nella splendida location storica di piazza Municipio. Ospite d’onore, il presidenteProvincia di Ben, Nino Lombardi. Il sindaco diGiuseppe Bozzuto presiederà tale simposio, che terrà a battesimo il rilancio post-pandemia dell’attesissima kermesse dedicata a una delle eccellenze gastronomiche tipiche locali. «In rappresentanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità castelpaganese, esprimo rilevante soddisfazione per il recupero di uno dei nostri eventi-simbolo», dichiara il sindaco Bozzuto. La Sagra del ...

NTR24

...per4 settembre, alle 18.30, nella splendida location storica di piazza Municipio. Ospite d'onore, il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Il sindaco di......Triathlon Team di Benevento e con i suoi triathleti per lo storico traguardo raggiunto3 ... Dagli otto laghi del Sannio (Telese, Grassano, Campolattaro, Santa Croce del Sannio,, ... Castelpagano, domenica si presenta la 24esima Sagra del Fungo Porcino Riceviamo e pubblichiamo. La 24esima Sagra del Fungo Porcino, in programma dal 16 al 18 settembre, sarà ufficialmente presentata con l’evento organizzato per domenica 4 settembre, alle 18:30, nella sp ...