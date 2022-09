Carta Acquisti da 480 euro: ecco di cosa si tratta e come averla dall’Inps (Di giovedì 1 settembre 2022) Non solo Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico Universale: sapevi che se il tuo Isee è davvero molto basso, attraverso il nostro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale puoi accedere a nuove agevolazioni? Addirittura puoi usufruire di 480 euro extra. Le difficoltà economiche che attanagliano famiglie e imprese hanno di certo reso ancora più insonni le notti di tanti italiani. I rincari energetici, l’inflazione record e il rischio addirittura di un lockdown dei consumi di luce e gas, hanno trasformato in incubo la quotidianità di migliaia di cittadini italiani. fonte foto: AdobeStockMentre i “Grandi del Mondo” sono seduti nelle stanze dei bottoni per decidere come arginare lo tsunami della rivoluzione energetica, causato da una guerra in Ucraina che non vuole in alcun modo placarsi, anche gli italiani devono darsi da fare per ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 settembre 2022) Non solo Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico Universale: sapevi che se il tuo Isee è davvero molto basso, attraverso il nostro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale puoi accedere a nuove agevolazioni? Addirittura puoi usufruire di 480extra. Le difficoltà economiche che attanagliano famiglie e imprese hanno di certo reso ancora più insonni le notti di tanti italiani. I rincari energetici, l’inflazione record e il rischio addirittura di un lockdown dei consumi di luce e gas, hanno trasformato in incubo la quotidianità di migliaia di cittadini italiani. fonte foto: AdobeStockMentre i “Grandi del Mondo” sono seduti nelle stanze dei bottoni per deciderearginare lo tsunami della rivoluzione energetica, causato da una guerra in Ucraina che non vuole in alcun modo placarsi, anche gli italiani devono darsi da fare per ...

54Gregorio : RT @puntodilucescam: - puntodilucescam : - yassine01937035 : RT @Manuel97__: @luchino_____ Sulla carta più di 6,5 non si può dare. Poi ci sarà il campo che darà il voto vero al mercato di questa estat… - Manuel97__ : @luchino_____ Sulla carta più di 6,5 non si può dare. Poi ci sarà il campo che darà il voto vero al mercato di ques… - WQND3RLVST : RT @teachmehar: ma che cazzo ho appena scoperto che non puoi fare acquisti su ticketone/ticketmaster se non sei il proprietario della carta… -