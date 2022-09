Caronno | domani i funerali del 12enne Paolo Fiscato

(Di giovedì 1 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idi, il dodicenne diPertusella morto a causa di una caduta in Val Formazza, saranno celebrati, 2 settembre, alle 15 nella chiesa Sant’Alessandro. Lo ha annunciato il Gruppo Alpini diPertusella e Bariola in un momento di grande lutto per la città, che in questi giorni sta dimostrando ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CARONNO PERTUSELLA - 01 - 09 - 2022 - - La comunità di Caronno Pertusella saluterà venerdì (ore 15) il piccolo Paolo Fiscato, il dodicenne morto in seguito ad una disastrosa caduta a Salecchio in Val Formazza. Era sabato 20 agosto, il bimbo era in gita con ...Dopo l'amichevole vinta 2 a 0 mercoledì a Caronno Pertusella contro il Verbano , la squadra di Busto Arsizio farà tappa, sabato 13 agosto , in Piemonte per un triangolare contro Verbania (... Caronno, domani venerdì 2 il funerale del 12enne Paolo. Stasera la veglia CARONNO PERTUSELLA – Si terranno domani pomeriggio alla chiesa di S. Alessandro a Pertusella i funerali di Paolo Fiscato il 12enne che si è spento domenica dopo la caduta di cui è stato ...CARONNO PERTUSELLA – "Si comunica alla cittadinanza che l'Isola del Riuso di via Asiago 601 riavvierà il servizio a decorrere dal 2 settembre"