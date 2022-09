Caro energia | governo al lavoro

(Di giovedì 1 settembre 2022) Lesecutivo lavora a un nuovo pacchetto di misure per ridurre il peso delle bollette su imprese e famiglie. Occorrono circa 10 miliardi. Fondamentale aiutare, in primis, le aziende che utilizzano più ...

Lesecutivo lavora a un nuovo pacchetto di misure per ridurre il peso delle bollette su imprese e famiglie. Occorrono circa 10 miliardi. Fondamentale aiutare, in primis, le aziende che utilizzano più ..." Negli ultimi mesi - spiega - la cig straordinaria, legata alle crisi strutturali delle aziende , è aumentata in modo esponenziale, soprattutto nei settori più colpiti dal, come il ...Acqua, i prezzi salgono. . Caro energia, caro carburanti, ora pure caro acqua, che sale di prezzo. Roma, 20 ago – Anche l’acqua aumenta i suoi prezzi E neanche poco, a giudicare da quanto pubblicato s ...4' di lettura 01/09/2022 - Il caro energia sta causando effetti che riguardano sia le imprese che le famiglie. La corsa inarrestabile dei prezzi delle materie prime energetiche e un’inflazione che orm ...