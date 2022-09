Caro energia e questione ambientale, protesta a Taranto: blocco dei mezzi Eni Davanti alla raffineria. Manifestazione generata dalla contestazione di un appalto (Di giovedì 1 settembre 2022) protesta indetta dal sindacato Usb. All’origine della Manifestazione l’assegnazione di un appalto, che non trova concorde l’organizzazione sindacale. Ma quello striscione sulla cisterna richiama anche, inevitabilmente, al tema nazionale dei costi (e dei profitti) dell’energia ed alla questione ambientale tarantina. Di seguito un comunicato diffuso da Usb: appalto Eni da anni alla stessa ditta genovese. Fuori gli autotrasportatori locali. Rizzo: “blocco e sciopero ad oltranza” Dopo anni in cui l’appalto rete ed extrarete è stato affidato direttamente, da parte di Eni sempre alla stessa ditta genovese, la G&A, si è proceduto ad una gara quantomeno strana, in cui a vincere è stata ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 settembre 2022)indetta dal sindacato Usb. All’origine dellal’assegnazione di un, che non trova concorde l’organizzazione sindacale. Ma quello striscione sulla cisterna richiama anche, inevitabilmente, al tema nazionale dei costi (e dei profitti) dell’edtarantina. Di seguito un comunicato diffuso da Usb:Eni da annistessa ditta genovese. Fuori gli autotrasportatori locali. Rizzo: “e sciopero ad oltranza” Dopo anni in cui l’rete ed extrarete è stato affidato direttamente, da parte di Eni semprestessa ditta genovese, la G&A, si è proceduto ad una gara quantomeno strana, in cui a vincere è stata ...

gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - petergomezblog : Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo inte… - AnnaAscani : Questa cosa degli “appelli” è surreale. Chi ha fatto cadere Draghi invece di appellarsi agli altri dovrebbe scusars… - Rosyfree74 : RT @LaNotiziaTweet: Il Governo a caccia di fondi. Sul caro-energia #Draghi è finito in bolletta. La norma sugli extraprofitti sarà rivista.… - beabri : RT @PossibileIt: Il caro energia è una questione urgentissima. È una situazione da cui nessuno Stato può uscire da solo, in cui l'Europa pu… -