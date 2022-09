Caro energia e bollette | verso ok decreto | nodo risorse resta critico

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Il governo al lavoro per il via libera la prossima settimana al nuovoper allentare la morsa delsu imprese e famiglie. Sono giunti ieri nella tarda serata tutti i dati sulle entrate fiscali di luglio e agosto, adesso ci vorranno alcuni giorni per elaborarli e dunque quantificare l’ammontare delle coperture del. Ma il: se anche le società energetiche pagassero il dovuto della tassa sugli extraprofitti si renderebbero disponibilipari a circa 3 miliardi. A questi andrebbe aggiunto l’extra gettito della riscossione fiscale e tributaria, ma questenon raggiungerebbe i circa 10 miliardi necessari per ...

petergomezblog : Caro energia, il distretto del vetro e delle piastrelle verso il fermo: “Forni spenti in attesa che il governo inte… - La7tv : #lariachetira Fabio Dragoni contro Draghi sul #carobollette: '#Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, è lì e… - ManlioDS : Curioso l’atteggiamento di #Salvini, butta giù il Governo di cui fa parte e poi “chiede al Governo” di fare miracol… - Erik19855 : @pdnetwork @peppeprovenzano L'avete creato voi sto cazzo di caro energia, avete rotto i coglioni buffoni di merda.… - gennaronapoli19 : RT @DavideR46325615: Marco Travaglio: 'Quando Conte 6 mesi fa chiedeva misure contro il caro energia sembrava parlasse della luna. Oggi tut… -

La Francia investe in sei nuove reattori nucleari e noi compriamo l'prezzo dai francesi. Siamo poco furbi". Ironizza invece Salvini sulla recente polemica sui jet privati e il loro ...La ricetta di Gasparri contro ilE una nuova tranche di debito comune per mettere in sicurezza le imprese. Ma siamo già in ritardo Ospite nel campus dell’Università Niccolò Cusano a Roma, ieri il ministro delle Politiche agricole, St ...A Torre Annunziata bar e caffetterie faticano ad andare avanti. Le bollette sono aumentate esponenzialmente e gli imprenditori sono costretti a tagliare il personale per mantenere l’attività aperta. A ...