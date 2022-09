Caro energia, bollette in vetrina nei negozi di Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – bollette in vetrina nei negozi a Napoli: è partita oggi la campagna di ‘protesta trasparente‘ contro il Caro energia di Confcommercio in tutta Napoli e provincia. “Abbiamo deciso di esporre le nostre bollette della luce e del gas confrontando le cifre con quelle dello scorso anno così si può facilmente mettere in evidenza la gravità della situazione che oggi rischia di mettere in ginocchio migliaia di imprese“. Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio di Napoli e provincia Carla della Corte spiegando l’iniziativa decisa al termine di un consiglio direttivo dell’associazione. “Una locandina esposta già da stamane in tanti negozi della città di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiinnei: è partita oggi la campagna di ‘protesta trasparente‘ contro ildi Confcommercio in tuttae provincia. “Abbiamo deciso di esporre le nostredella luce e del gas confrontando le cifre con quelle dello scorso anno così si può facilmente mettere in evidenza la gravità della situazione che oggi rischia di mettere in ginocchio migliaia di imprese“. Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio die provincia Carla della Corte spiegando l’iniziativa decisa al termine di un consiglio direttivo dell’associazione. “Una locandina esposta già da stamane in tantidella città di ...

