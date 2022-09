Caro bollette, luci spente e chiusura anticipata di un'ora per non affondare: i negozi varano il mini-lockdown d'autunno (Di giovedì 1 settembre 2022) Vetrine spente prima dell?ora e città al buio. Anche nel salotto buono. È questo lo scenario che si prospetta a Pordenone e Udine con il prossimo autunno quando le giornate si... Leggi su ilmattino (Di giovedì 1 settembre 2022) Vetrineprima dell?ora e città al buio. Anche nel salotto buono. È questo lo scenario che si prospetta a Pordenone e Udine con il prossimoquando le giornate si...

Rinaldi_euro : Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro s… - msgelmini : Oggi a #Cremona, terra di eccellenze. Anche qui ci sono imprese massacrate dall’inflazione e dal caro bollette, azi… - gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - persempre_news : #carobollette #UnionePopolare #DeMagistris #Eni Unione Popolare in piazza per il caro bollette - AlbertoIlaria : RT @M5SLazio: ?? Caro #bollette, è da febbraio che chiediamo lo scostamento di bilancio per intervenire a favore di #cittadini e imprese! @S… -