Caro bollette, impianti sportivi sull’orlo del baratro: “Senza aiuti tariffe più alte e tagli”. La situazione a Genova (Di giovedì 1 settembre 2022) Micillo (Coni): “La maggioranza degli impianti è comunale, gli enti devono farsi carico dei rincari. Ma servono fondi da Roma”. Vicine al collasso le piscine sopravvissute al Covid. Alla Crocera bollette in bacheca: gas e luce raddoppiati. Palestre: costi folli Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 settembre 2022) Micillo (Coni): “La maggioranza degliè comunale, gli enti devono farsi carico dei rincari. Ma servono fondi da Roma”. Vicine al collasso le piscine sopravvissute al Covid. Alla Crocerain bacheca: gas e luce raddoppiati. Palestre: costi folli

Rinaldi_euro : Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro s… - Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - ItaliaViva : Caro bollette e crisi energetica: non possiamo perdere tempo! @meb - GioGriziotti63 : RT @Cambiacasacca: Il pd che va in piazza con le proposte contro il caro-bollette è paradossale. È come se toto riina avesse fatto i gazebo… - zoldan_daniele : RT @Cambiacasacca: Il pd che va in piazza con le proposte contro il caro-bollette è paradossale. È come se toto riina avesse fatto i gazebo… -