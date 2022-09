Carlo Nordio Fdi | «Il blocco navale? Lo fece la sinistra con gli albanesi Al ministero vorrei la scrivania di Togliatti»

(Di giovedì 1 settembre 2022)è il ministro della Giustizia in pectore di Fratelli d’Italia. E anche se la sua proposta di ripristinare l’immunità parlamentare è stata già bocciata dalla coalizione, l’ex magistrato si schermisce oggi in un’intervista a Repubblica sul possibile ruolo di guardasigilli nel prossimo governo Meloni. Ma rivela anche di avere un idolo. «Intanto bisogna vedere l’esito delle elezioni. E poi i ministri li nomina il capo dello Stato. Ladiandrebbe benissimo, è stato un eccellente ministro. Anche lui, talvolta, è inciampato nella verità», dice. Come modello,rivela di voler prendere «proprio. Un grande realista, che con l’amnistia chiuse il discorso sui crimini del fascismo. Spero che a distanza di quasi ottant’anni la petulante litania ...

lucianonobili : Carlo Nordio è un gran signore visto che si limita a definirla “affermazione impattante”. Però è chiarissimo: “il b… - fleinaudi : Ecco Carlo #Nordio sul #blocconavale nel Mediterraneo. Ecco cosa vuol dire essere un uomo intellettualmente libero.… - repubblica : Carlo Nordio: 'Il blocco navale contro i migranti irregolari? Lo fecero anche i governi di sinistra con gli albanes… - Open_gol : Il ministro della giustizia in pectore del governo Meloni: spero che la litania dell’antifascismo sia esaurita - carlonordiofans : Carlo Nordio (Fdi): «Il blocco navale? Lo fece la sinistra con gli albanesi. Al ministero vorrei la scrivania di To… -

Il Guardasigilli di Fratelli d'Italia in pectore difende l'immunità parlamentare: "Serve per garantire l'autonomia della politica dalle interferenze improprie della magistratura". E si scaglia contro ...Per propagandare il blocco navale (impraticabile perfino secondo un candidato di FdI come), Giorgia Meloni sfrutta un'immagine d'impatto: vista dall'alto, undici barconi stracolmi di migranti, uno affiancato all'altro. Ma l'immagine, secondo il sito anti - bufale "Butac", ... Carlo Nordio nel libro di Claudio Cerasa: "L'immunità parlamentare Aveva ragione Bettino Craxi" L'ex magistrato e candidato con Fratelli d'Italia spiega quali sono le vere emergenze del Paese su cui deve intervenire il prossimo governo. In un'intervista a Qn, Nordio…