Capri, Paolo Sorrentino celebra il matrimonio di Massimo Osanna e Gianluca De Marchi: ecco tutti i dettagli delle nozze da sogno (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel lungo curriculum di Paolo Sorrentino mancava la facente funzione di officiante matrimonio. Senza tonaca, senza fascia tricolore (che spetta solo al sindaco) il regista Premio Oscar ha unito in matrimonio una coppia di amici storici, quella formata da Massimo Osanna, ex direttore degli Scavi di Pompei e dal 2020 direttorissimo dei Musei del Ministero dei Beni e delle attività culturali, e dal compagno di vita Gianluca De Marchi, imprenditore e fondatore della azienda Urban Vision, specializzata nella concessione dei grandi spazi pubblicitari. E da tanto che aspettavano di coronare il sogno d’amore, visto che il matrimonio è stato rimandato causa covid. Zuppa di nozze (per dirla alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel lungo curriculum dimancava la facente funzione di officiante. Senza tonaca, senza fascia tricolore (che spetta solo al sindaco) il regista Premio Oscar ha unito inuna coppia di amici storici, quella formata da, ex direttore degli Scavi di Pompei e dal 2020 direttorissimo dei Musei del Ministero dei Beni eattività culturali, e dal compagno di vitaDe, imprenditore e fondatore della azienda Urban Vision, specializzata nella concessione dei grandi spazi pubblicitari. E da tanto che aspettavano di coronare ild’amore, visto che ilè stato rimandato causa covid. Zuppa di(per dirla alla ...

