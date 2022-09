Canoa velocità | Mondiali U23 Juniores 2022 | altri quattro equipaggi azzurri in finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 settembre 2022)inper l’Italia neiUnder 23 edidi scena a Szeged, in Ungheria; da domani inizieranno ad essere assegnati i primi titoli iridati. U23 Solo tre le imbarcazioni impegnate in ambito U23, entrambe nel K2 500. Sara Daldoss e Lucrezia Zironi accedono allacon il miglior tempo assoluto in 1.43.87, con solo la coppia ceca Zarubova/Betlachova sulle loro tracce; Simone Bernocchi e Giacomo Bolzonella sono invece costretti allaB a causa del quinto posto in semi. Semidi Elena Ricchiero e Flavio Spurio nel K2 misto 500 dopo il quarto posto nella prima batteria. JUNIOR Finali per le due coppie di K2 500: ...