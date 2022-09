Canale 5 rimescola il palinsesto per trainare Pomeriggio Cinque. Da lunedì Terra Amara alle 16.30 (Di giovedì 1 settembre 2022) Barbara D'Urso e uno dei protagonisti di Terra Amara Per Barbara D’Urso c’è una buona notizia. La conduttrice, di ritorno al timone di Pomeriggio Cinque dal prossimo 5 settembre, inizierà con una marcia in più. Quella marcia si chiama Terra Amara. Ebbene sì, a Mediaset hanno deciso last minute di cambiare nuovamente l’ordine nel “Pomeriggio d’amore” di Canale 5 invertendo le soap novità dell’estate. Pare sia stata la stessa conduttrice a caldeggiare fortemente questa mossa. E così lunedì 5 settembre Un Altro Domani andrà in onda dalle 14.45 protraendosi fino alle 16.30 circa quando cederà il passo a Terra Amara, che si concluderà alle 17.25, orario ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Barbara D'Urso e uno dei protagonisti diPer Barbara D’Urso c’è una buona notizia. La conduttrice, di ritorno al timone didal prossimo 5 settembre, inizierà con una marcia in più. Quella marcia si chiama. Ebbene sì, a Mediaset hanno deciso last minute di cambiare nuovamente l’ordine nel “d’amore” di5 invertendo le soap novità dell’estate. Pare sia stata la stessa conduttrice a caldeggiare fortemente questa mossa. E così5 settembre Un Altro Domani andrà in onda d14.45 protraendosi fino16.30 circa quando cederà il passo a, che si concluderà17.25, orario ...

