Canada | l’iconica mascotte Wendy’s passa dai capelli rossi a quelli grigi | ecco perché

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ladiha una nuova acconciatura sui social media canadesi, a sostegno di una delle giornaliste storiche della nazione. La nota catena di fast food, nella sua sede canadese, giovedì scorso ha pubblicato una nuova immagine del profilo sul suo feed Twitter, in cui al posto alle iconiche treccine rosse era stata data una delicata tonalitàa. L’azienda ha postato l’immagine con gli hashtag #LisaLaFlamme e #NewProfilePic e la didascalia “una stella è una stella indipendentemente dal colore dei”. Nella sola giornata di sabato l’immagine ha ottenuto più di 45.000 like. Because a is a regardless of hair colour. #LisaLaFlamme #NewProfilePic pic.twitter.com/g7i7kqwYrw —(@Wendys) August 25, 2022 Lisa LaFlamme licenziata per ...