Campionati Italiani Giovanili by Italgas: risultati e tabelloni (Di giovedì 1 settembre 2022) Si stanno disputando i tornei Giovanili che assegnano i titoli nazionali delle categorie Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili che coinvolgono nove circoli in tutto il Paese. La giornata delle finali è prevista per domenica 4 settembre. Tornei live su SuperTenniX Leggi su federtennis (Di giovedì 1 settembre 2022) Si stanno disputando i torneiche assegnano i titoli nazionali delle categorie Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili che coinvolgono nove circoli in tutto il Paese. La giornata delle finali è prevista per domenica 4 settembre. Tornei live su SuperTenniX

ottopagine : Vela, a Salerno in 500 per i campionati italiani giovanili in singolo #Salerno - volleymaniaweb : Beach> Campionati Italiani U18: Aliotta/Moretti e Rocco/Barone sono i Campioni d’Italia - NauticaReport : Campionati Italiani Giovanili in singolo a Salerno: Ettorre: ''500 grandi atleti in un fantastico scenario''… - federtennis : Si sta entrando nel vivo dei Campionati Italiani Giovanili by @Italgas ?? ?? Segui i match in diretta su… - ShareMySea_IT : A Salerno in 500 per i Campionati Italiani Giovanili in singolo -