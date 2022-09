Campagna elettorale: il M5s guarda ai delusi del Pd e agli indecisi della sinistra (Di giovedì 1 settembre 2022) - Conte e Letta ieri possibili alleati, oggi avversari. 'Diciamo a elettorato di sinistra che temi come transizione ecologica, antimafia, etica pubblica, giustizia sociale sono nel nostro Dna' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 settembre 2022) - Conte e Letta ieri possibili alleati, oggi avversari. 'Diciamo a elettorato diche temi come transizione ecologica, antimafia, etica pubblica, giustizia sociale sono nel nostro Dna'

christianrocca : Twitter è intasato da grotteschi dirigenti del Pd indignati perché una lista concorrente - con cui loro non si sono… - CarloCalenda : La maledizione di questo paese. Ogni volta, durante le elezioni, quando più è importante la funzione dei media, sme… - meb : A Milano con @CarloCalenda e @MatteoRenzi per l’inizio della campagna elettorale #ItaliaSulSerio. Contro i populism… - JackLon15255989 : @HuffPostItalia Fare campagna elettorale per Salvini e non capirlo - veronica_rosset : RT @vitalbaa: In questa campagna elettorale, Fratelli di Italia sta sposando le istanze del governo Draghi a tal punto che non si capisce p… -