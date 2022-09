Campagna acquisti o campagna elettorale? La storia di Cassano, candidato tra Calenda ed Emiliano (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando si è dovuto misurare con i voti di preferenza nella sua ormai lunga e variegata carriera politica, Massimo Cassano ha sempre fatto il pieno. Il suo record personale lo registra alle elezioni regionali 2010, quando sotto le insegne del Popolo delle Libertà ci furono 18.540 pugliesi che scrissero il suo nome sulla scheda. E non andò tanto male cinque anni prima, quando con Forza Italia portò a casa 10.850 voti personali. Non da poco anche la performance alle Europee 2014, quando con Ncd-Udc raccogliere 18.800 voti, che però non gli bastano per volare a Strasburgo. Un patrimonio di consenso frutto di un indiscutibile e costante lavoro sul territorio, fatto di migliaia di strette di mano e una buona rete di portatori d’acqua diffusi soprattutto nel Barese. Di certo non guasta anche l’aiuto in famiglia, visto che l’ex sottosegretario oggi discusso presidente ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando si è dovuto misurare con i voti di preferenza nella sua ormai lunga e variegata carriera politica, Massimoha sempre fatto il pieno. Il suo record personale lo registra alle elezioni regionali 2010, quando sotto le insegne del Popolo delle Libertà ci furono 18.540 pugliesi che scrissero il suo nome sulla scheda. E non andò tanto male cinque anni prima, quando con Forza Italia portò a casa 10.850 voti personali. Non da poco anche la performance alle Europee 2014, quando con Ncd-Udc raccogliere 18.800 voti, che però non gli bastano per volare a Strasburgo. Un patrimonio di consenso frutto di un indiscutibile e costante lavoro sul territorio, fatto di migliaia di strette di mano e una buona rete di portatori d’acqua diffusi soprattutto nel Barese. Di certo non guasta anche l’aiuto in famiglia, visto che l’ex sottosegretario oggi discusso presidente ...

MarcoAma79 : @FBiasin Invertire la tendenza PRIMA,non poi,l’Inter non è la Longobarda, l’Inter merita che nella sua rosa giochin… - SalvatoreLukic : A questo tweet ne seguirà un secondo intorno alle ore 20:30 nel quale analizzerò con spirito critico il non essere… - macheoooh38 : @fralittera La stampa ci proverà fino in fondo, ma il milan lo vedo ancora solido come l'anno scorso, con la fantas… - Vikiren_kuroik : @Capass8_ @Paroladeltifoso 40 euro curve per gli abbonati e quanto per i non abbonati ? 60? L'inflazione la compren… - Milone50 : @OfficialUSS1919 Senza parole, mai visto una campagna acquisti così forte a Salerno! Grazia presidente forza Salernitana ???? -