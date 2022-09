Cameriere italiano precipita da casa sua in Francia e muore

Affaritaliani : Francia, cameriere italiano muore cadendo dalla terrazza di casa: è giallo - CatelliRossella : Cade dal balcone, cameriere italiano morto in Francia - Europa - ANSA - serenel14278447 : Cade dal balcone, cameriere italiano morto in Francia - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Francia, il cameriere italiano Diego Mandola muore cadendo dal terrazzo di casa - RivieccioNicola : Cade dal balcone, cameriere italiano morto in Francia - Campania - -

Undi 36 anni - Diego Mandola , originario di Sapri , in provincia di Salerno - è morto ieri ... Diego Mandola lavorava comepresso un ristorante. La salma del 36enne è a disposizione ...Mandola, che lavorava in ristorante della zona come, pochi giorni fa era tornato a Sapri dove era molto conosciuto per trascorrere alcuni giorni di ferie , prima di tornare in Francia, ...Morto un giovane cameriere italiano in Francia, caduto da un balcone al quarto piano del palazzo della sua abitazione.Un italiano di 36 anni - Diego Mandola , originario di Sapri , in provincia di Salerno - è morto ieri in Francia per le gravi ferite riportate cadendo dalla ...