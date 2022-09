Calciomercato Torino: a rischio il ritorno di Praet (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Torino, si allontana il ritorno di Praet: le difficoltà ad arrivare a Boga dell’Atalanta frenano il Leicester Si complica il ritorno di Dennis Praet al Torino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare rischia di saltare. Il Leicester sta infatti cercando di arrivare, senza successo, a Boga dell’Atalanta. In caso di mancato arrivo, le Foxes potrebbero decidere di tenere il belga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), si allontana ildi: le difficoltà ad arrivare a Boga dell’Atalanta frenano il Leicester Si complica ildi Dennisal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare rischia di saltare. Il Leicester sta infatti cercando di arrivare, senza successo, a Boga dell’Atalanta. In caso di mancato arrivo, le Foxes potrebbero decidere di tenere il belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

