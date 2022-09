Calciomercato Napoli, bomba dalla Spagna: annuncio su Cristiano Ronaldo (Di giovedì 1 settembre 2022) La notizia bomba è stata confermata dalla Spagna, l’ultimo giorno di mercato potrebbe essere quello del colpo da scudetto per il Napoli PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questo inizio rombante di campionato il Napoli sembra voler stupire ancora una volta, il finale di Calciomercato potrebbe regalare alla squadra di Spalletti una pedina Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) La notiziaè stata confermata, l’ultimo giorno di mercato potrebbe essere quello del colpo da scudetto per ilPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questo inizio rombante di campionato ilsembra voler stupire ancora una volta, il finale dipotrebbe regalare alla squadra di Spalletti una pedina Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - tvdellosport : Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Cristiano Ronaldo starebbe insistendo ulteriormente per approdare al Napoli i… - sscalcionapoli1 : Venerato: “Ounas va al Lille, al Napoli 3 milioni più 2 di bonus e 40% sulla rivendita” - Diego31883 : RT @tvdellosport: Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Cristiano Ronaldo starebbe insistendo ulteriormente per approdare al Napoli in pres… -