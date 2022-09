Calciomercato Juventus, il Liverpool affonda il colpo per un bianconero: visite già fissate (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Juventus: improvvisa accelerata del Liverpool per un calciatore bianconero. Si tratta del centrocampista Arthur Affare a sorpresa in uscita in casa Juventus: Arthur, sulla lista dei partenti da diverso tempo, sarebbe a un passo dal trasferimento al Liverpool. Come riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’affare sarebbe a un passo dalla conclusione e il brasiliano, ritenuto ormai di troppo in casa Juve, dovrebbe sostenere le visite mediche con il suo nuovo club nel pomeriggio di oggi. Affare pronto a chiudersi sulla base del prestito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022): improvvisa accelerata delper un calciatore. Si tratta del centrocampista Arthur Affare a sorpresa in uscita in casa: Arthur, sulla lista dei partenti da diverso tempo, sarebbe a un passo dal trasferimento al. Come riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’affare sarebbe a un passo dalla conclusione e il brasiliano, ritenuto ormai di troppo in casa Juve, dovrebbe sostenere lemediche con il suo nuovo club nel pomeriggio di oggi. Affare pronto a chiudersi sulla base del prestito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

