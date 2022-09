Calciomercato Fiorentina: tentativo last minute del Brighton per Kouamé (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Brighton proverà nelle prossime ore l’ultimo affondo alla Fiorentina per portare Kouamè in Premier League Il Brighton farà un tentativo last minute per convincere la Fiorentina alla cessione di Kouamé. L’attaccante viola, secondo quanto riportato dall’Athletic, dovrebbe essere l’ultimo tassello per la squadra di Graham Potter. La Fiorentina negli scorsi giorni ha di fatto tolto Kouamé dal mercato, ma le sirene inglesi potrebbero far vacillare sia il club che il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilproverà nelle prossime ore l’ultimo affondo allaper portare Kouamè in Premier League Ilfarà unper convincere laalla cessione di. L’attaccante viola, secondo quanto riportato dall’Athletic, dovrebbe essere l’ultimo tassello per la squadra di Graham Potter. Lanegli scorsi giorni ha di fatto toltodal mercato, ma le sirene inglesi potrebbero far vacillare sia il club che il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

