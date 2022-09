Calciomercato, è fatta per il primo affare sull’asse Palermo-Manchester City! (Di giovedì 1 settembre 2022) A conferma delle grandi ambizioni della nuova proprietà del Palermo, è tutto fatto per il primo acquisto coordinato con il Manchester City. La holding City Football Group Limited, fondo che detiene la proprietà del Manchester City e di altre nove squadre nel mondo, è infatti da ormai due mesi l’azionista di maggioranza del Palermo con l’80% delle quote societarie. Un’opportunità dunque per la piazza rosanero di vedere aumentare lo spessore dei propri acquisti, con in mente il ritorno in Serie A come sogno. Claudio Gomes City Palermo Il primo acquisto in arrivo dal Manchester City è il giovane centrocampista Claudio Gomes. Il francese classe 2000 è cresciuto tra le giovanili del Paris Saint Germain, prima di passare poi ai Citizens nel luglio ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) A conferma delle grandi ambizioni della nuova proprietà del, è tutto fatto per ilacquisto coordinato con ilCity. La holding City Football Group Limited, fondo che detiene la proprietà delCity e di altre nove squadre nel mondo, è infatti da ormai due mesi l’azionista di maggioranza delcon l’80% delle quote societarie. Un’opportunità dunque per la piazza rosanero di vedere aumentare lo spessore dei propri acquisti, con in mente il ritorno in Serie A come sogno. Claudio Gomes CityIlacquisto in arrivo dalCity è il giovane centrocampista Claudio Gomes. Il francese classe 2000 è cresciuto tra le giovanili del Paris Saint Germain, prima di passare poi ai Citizens nel luglio ...

