Calcio: Moldova primo ostacolo per le azzurre verso la qualificazione al Mondiale (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Si torna finalmente a fare sul serio. Dopo aver analizzato in questi giorni di ritiro i motivi che non hanno permesso alla Nazionale Femminile di esprimersi al meglio durante l'Europeo, la squadra di Milena Bertolini è pronta a voltare pagina e a lasciare di nuovo la parola al campo. Sul cammino delle azzurre ci sono le ultime due partite delle qualificazioni mondiali, sfide da vincere per tenere a distanza la Svizzera - staccata di due punti - e ottenere il pass diretto per il torneo che si disputerà nell'agosto del prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda. Domani (ore 17.30 italiane, diretta su Rai 2) l'Italia affronterà allo stadio ‘Zimbru' di Chi?in?u la Moldova, mentre martedì prossimo (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Paolo Mazza' di Ferrara arriverà la Romania. Entrambe le avversarie sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Si torna finalmente a fare sul serio. Dopo aver analizzato in questi giorni di ritiro i motivi che non hanno permesso alla Nazionale Femminile di esprimersi al meglio durante l'Europeo, la squadra di Milena Bertolini è pronta a voltare pagina e a lasciare di nuovo la parola al campo. Sul cammino delleci sono le ultime due partite delle qualificazioni mondiali, sfide da vincere per tenere a distanza la Svizzera - staccata di due punti - e ottenere il pass diretto per il torneo che si disputerà nell'agosto del prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda. Domani (ore 17.30 italiane, diretta su Rai 2) l'Italia affronterà allo stadio ‘Zimbru' di Chi?in?u la, mentre martedì prossimo (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) allo stadio ‘Paolo Mazza' di Ferrara arriverà la Romania. Entrambe le avversarie sono ...

sportface2016 : #Calciofemminile Le parole della ct #Bertolini alla vigilia di Moldova-Italia, match valido per le Qualificazioni a… - calciofemita : Le parole del difensore azzurro Elena #Linari - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - E. Linari (dif. Italia): 'Moldova e Romania? Vincere per non fallire il traguardo mondiale' -… - sportface2016 : #WomensWorldCup, le azzurre sfidano Moldova e Romania: oggi il primo allenamento - calciofemita : Le #convocate di Milena #Bertolini per i prossimi impegni delle #Azzurre -