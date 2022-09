Caivano | blitz nel Parco Verde | presi 2 giovanissimi pusher

iISud24 : Blitz nel Parco Verde di Caivano, presi due giovanissimi pusher #1settembre #napoli #cronaca - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Caivano, blitz al Parco Verde: presi due giovanissimi spacciatori - mattinodinapoli : Caivano, blitz al Parco Verde: presi due giovanissimi spacciatori -

Hanno appena 19 e 22 anni i due pusher arrestati dai carabinieridello stazione locale tra le piazze di spaccio del Parco Verde di. Il 19enne, è accusato, oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche di resistenza a pubblico ufficiale: dopo essere stato individuato, dopo una breve fuga, i ...In questi appartamenti non viveva nessuno, erano usati per dormire in caso di, o comunque per ... Vincenzo Iuorio , collaboratore di giustizia ed ex esponente della camorra di, spiega l'...L'abitazione di uno dei pusher è stato posto sotto sequestro: era diventato il "negozio" dove vendeva lo stupefacente ...Proseguono le operazioni di contrasto alla criminalità e i controlli anti-droga della polizia di Stato nel Parco Verde di Caivano, considerato come uno tra i territori a più alta infiltrazione crimina ...