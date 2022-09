"Caduto dal 6° piano": morto Maganov a Mosca, sospetti agghiaccianti su Putin (Di giovedì 1 settembre 2022) Un altro strano "suicidio" scuote la Russia. Il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, Ravil Maganov, è infatti morto mentre si trovava ricoverato al Central Clinical Hospital a ovest di Mosca. Lo hanno riferito oggi, giovedì 1 settembre, all'agenzia di stampa Tass le forze dell'ordine. "Il capo del consiglio di amministrazione di Lukoil, Maganov, si è suicidato nel Central Clinical Hospital di Marshala Tymoshenko Street. Era stato ricoverato in ospedale - secondo alcune fonti di stampa - per un infarto. Inoltre, aveva assunto antidepressivi", ha riferito la fonte delle forze dell'ordine alla Tass. Il magnate è morto cadendo dal sesto piano della struttura. E la sua dipartita è subita stata bollata come suicidio. Maganov, nato nel 1954 ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Un altro strano "suicidio" scuote la Russia. Il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, Ravil, è infattimentre si trovava ricoverato al Central Clinical Hospital a ovest di. Lo hanno riferito oggi, giovedì 1 settembre, all'agenzia di stampa Tass le forze dell'ordine. "Il capo del consiglio di amministrazione di Lukoil,, si è suicidato nel Central Clinical Hospital di Marshala Tymoshenko Street. Era stato ricoverato in ospedale - secondo alcune fonti di stampa - per un infarto. Inoltre, aveva assunto antidepressivi", ha riferito la fonte delle forze dell'ordine alla Tass. Il magnate ècadendo dal sestodella struttura. E la sua dipartita è subita stata bollata come suicidio., nato nel 1954 ad ...

