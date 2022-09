Buddy al Parco 11 settembre 2022

(Di giovedì 1 settembre 2022) Torna ildomenica 11, questa volta in una versione inedita: “Il Fuorisalotto”!Yoga, laboratori, presentazioni, musica e un’accurata selezione di birre …E ovviamente il vostro mercatino artigiano e vintage preferito! **PROGRAMMA** YOGA BIMBI ore 10.00“ALBERI IN CAMMINO”, dai 6 anni in su.Esperienza specifica sul radicamento della durata di 1.15 min circa. Si articolerà in diverse fasi comprendendo la lettura di una storia, la pratica corporea attraverso le asana, l’atto creativo ed il rilassamento finale.A cura di YogaOOm “esperienze per cuori luminosi!” Costi e informazioni: info@yogaoom.it Dalle 10.00 alle 12.00 CARTINA DEL TEMPO, per creare la tua mappa del tempo, che è e che fuMoretti!– MI SONO CADUTE LE BOLLE, disegniamo con le bolle!– AVANTI INDIETRO, laboratorio di Collage– ...

