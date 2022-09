Bruce Willis, il dolore per la malattia. La moglie dell'attore: 'Sto imparando a conviverci'. Lo sfogo social (Di giovedì 1 settembre 2022) 'Sto imparando a convivere con il dolore', rivela sui social, la moglie della star di Hollywood , Bruce Willis che si è ritirato dal cinema dopo la diagnosi di afasia, resa pubblica lo scorso marzo. ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022) 'Stoa convivere con il', rivela sui, laa star di Hollywood ,che si è ritirato dal cinema dopo la diagnosi di afasia, resa pubblica lo scorso marzo. ...

ErisxJune : Stavo guardando il tipo a sinistra'ma che ci fa Bruce Willis lì?'???? - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Film in #Tv ??#Cinema ??in PRIMA SERATA 21,10 #La5 Solo un padre con Luca Argentere, Diane Fleri, Fabio Troiano, Anna… - FraLauricella : ??#Film in #Tv ??#Cinema ??in PRIMA SERATA 21,10 #La5 Solo un padre con Luca Argentere, Diane Fleri, Fabio Troiano,… - contromesso : @GesuKrishna Cioè tu me stai a dì, che tutta l estate a sbomballà Zaniolo poi esce fori che Pinto... Ma dai. Altro… - marcofodera : @KersevanRoberto @Pippa @gonufrio Faceva bene Bruce Willis, in Armageddon, a lanciare palline da golf contro quelli… -