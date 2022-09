"Brindare per un morto, che male c'è?": sconcertante Gianluigi Paragone | Video (Di giovedì 1 settembre 2022) A cadavere di Mikhail Gorbaciov caldissimo, ha fatto scalpore il comunista Marco Rizzo, il quale ci ha tenuto a far sapere di essersi tenuto la migliore bottiglia di vino da anni per Brindare a questo momento. Insomma, esplosione di gioia per un morto, per la morte di chi ha fatto calare il sipario sull'Unione sovietica. Semplicemente terrificante. E il tema viene affrontato a La corsa al voto, il programma in onda su La7 condotto da Paolo Celata, dove tra gli ospiti figura anche Gianluigi Paragone, leader di Italexit. Il quale non vede nulla di male nel Brindare a un morto. Altrettanto terrificante. "Lei ha brindato? Condivide l'operazione?", chiede Celata. E l'ex grillino: "Bah, scusate... Rizzo è orgogliosamente comunista. Nel momento in cui muore colui che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) A cadavere di Mikhail Gorbaciov caldissimo, ha fatto scalpore il comunista Marco Rizzo, il quale ci ha tenuto a far sapere di essersi tenuto la migliore bottiglia di vino da anni pera questo momento. Insomma, esplosione di gioia per un, per la morte di chi ha fatto calare il sipario sull'Unione sovietica. Semplicemente terrificante. E il tema viene affrontato a La corsa al voto, il programma in onda su La7 condotto da Paolo Celata, dove tra gli ospiti figura anche, leader di Italexit. Il quale non vede nulla dinela un. Altrettanto terrificante. "Lei ha brindato? Condivide l'operazione?", chiede Celata. E l'ex grillino: "Bah, scusate... Rizzo è orgogliosamente comunista. Nel momento in cui muore colui che ...

