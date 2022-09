Bonus Trasporti, in arrivo per tutti i cittadini agevolazioni sul trasporto pubblico locale (Di giovedì 1 settembre 2022) Da oggi, 1 settembre si può chiedere di accedere al Bonus Trasporti. Si tratta di un beneficio introdotto dal decreto Aiuti e ampliato dal decreto Aiuti bis. Chi ha diritto al Bonus Trasporti Ad usufruire dell’agevolazione saranno tutti i cittadini che devono comprare abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (compresi i treni Alta Velocità) anche del Gruppo FS. Il Bonus prevede un contributo massimo di 60 euro. Per ottenerlo occorre fare domanda entro il 31 dicembre prossimo fino a esaurimento dei fondi. Come chiedere il beneficio Accedendo al sito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Da oggi, 1 settembre si può chiedere di accedere al. Si tratta di un beneficio introdotto dal decreto Aiuti e ampliato dal decreto Aiuti bis. Chi ha diritto alAd usufruire dell’agevolazione sarannoche devono comprare abbonamenti mensili o annuali al, regionale, interregionale e per i servizi diferroviario nazionale (compresi i treni Alta Velocità) anche del Gruppo FS. Ilprevede un contributo massimo di 60 euro. Per ottenerlo occorre fare domanda entro il 31 dicembre prossimo fino a esaurimento dei fondi. Come chiedere il beneficio Accedendo al sito ...

fsnews_it : Da oggi #1settembre è possibile richiedere il #BonusTrasporti ???? per acquistare abbonamenti ?? mensili o annuali al… - muoversitrieste : ?? Da oggi è possibile richiedere il bonus governativo trasporti ai sensi dell’articolo 35 del decreto legge 50/2022… - tigrelt : RT @Cambiacasacca: L'italia è fondata sul lavoro, non sui bonus. Se distruggono l'impresa che vi dà lavoro e vi danno il bonus trasporti, s… - tplfvg : ?? Da oggi è possibile richiedere il bonus governativo trasporti ai sensi dell’articolo 35 del decreto legge 50/2022… - GiornaleBarga : Bonus Trasporti: a chi spetta e come richiederlo. Il contributo massimo è di 60 euro. Ecco i criteri per ottenerlo. -