Bonus trasporti 60 euro, domande al via: come richiederlo (Di giovedì 1 settembre 2022) Dal 1° settembre sarà possibile fare domanda per il nuovo Bonus da 60 euro da utilizzare per i trasporti pubblici previsto dal Decreto Aiuti. La misura è stata presentata il 28 luglio in una conferenza congiunta con i ministri del Lavoro e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. “Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale – dichiara il ministro Giovannini – è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale“. Il Decreto Aiuti recentemente convertito in legge, nell’ottica di contrastare la morsa dell’inflazione, introduce un buono per l’acquisto degli ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 1 settembre 2022) Dal 1° settembre sarà possibile fare domanda per il nuovoda 60da utilizzare per ipubblici previsto dal Decreto Aiuti. La misura è stata presentata il 28 luglio in una conferenza congiunta con i ministri del Lavoro e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. “Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficilequello attuale – dichiara il ministro Giovannini – è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che,auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale“. Il Decreto Aiuti recentemente convertito in legge, nell’ottica di contrastare la morsa dell’inflazione, introduce un buono per l’acquisto degli ...

