Bonus trasporti, 150mila richieste nel giorno del debutto per lo sconto fino 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici (Di giovedì 1 settembre 2022) Parte con un boom di domande il Bonus trasporti, lo sconto fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili al trasporto pubblico locale e nazionale rivolto alle persone con reddito inferiore a 35mila euro lordi annui. Nel giorno del suo debutto, sono state già superate le 150mila richieste ed emissioni, con 695 aziende coinvolte. La misura, introdotta con il decreto Aiuti, si propone come un sostegno concreto agli studenti, lavoratori, pensionati e comunque a coloro che utilizzano bus, metro o treni, con l’obiettivo di andare incontro a chi è più in difficoltà ma anche di incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Soddisfatti il ministro del Lavoro, Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Parte con un boom di domande il, loa 60per l’acquisto diannuali o mensili al trasporto pubblico locale e nazionale rivolto alle persone con reddito inferiore a 35milalordi annui. Neldel suo, sono state già superate leed emissioni, con 695 aziende coinvolte. La misura, introdotta con il decreto Aiuti, si propone come un sostegno concreto agli studenti, lavoratori, pensionati e comunque a coloro che utilizzano bus, metro o treni, con l’obiettivo di andare incontro a chi è più in difficoltà ma anche di incentivare l’uso dei. Soddisfatti il ministro del Lavoro, Andrea ...

