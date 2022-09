Bonus casa, 15.000€ a Fondo Perduto per acquistare o ristrutturare: come ottenerlo (Di giovedì 1 settembre 2022) Un incentivo per acquistare o ristrutturare una casa nei Comuni in via di spopolamento. Un modo per cercare di salvare la storia di antichi borghi destinati, viceversa, a scomparire a causa della mancanza di residenti. Vediamo dunque in cosa consiste questo finanziamento e quale Regione si è mossa in questa direzione. Contributi per acquistare prime case in Sardegna Al momento a pubblicare il bando è stata la Regione Sardegna che ha stanziato ben 45 milioni di euro per il prossimo triennio, con un finanziamento complessivo per ogni anno, a partire da quello in corso, pari a 15 milioni. Il contributo, a Fondo Perduto, viene erogato per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Leggi anche: Bonus Trasporti 2022, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Un incentivo perunanei Comuni in via di spopolamento. Un modo per cercare di salvare la storia di antichi borghi destinati, viceversa, a scomparire a causa della mancanza di residenti. Vediamo dunque in cosa consiste questo finanziamento e quale Regione si è mossa in questa direzione. Contributi perprime case in Sardegna Al momento a pubblicare il bando è stata la Regione Sardegna che ha stanziato ben 45 milioni di euro per il prossimo triennio, con un finanziamento complessivo per ogni anno, a partire da quello in corso, pari a 15 milioni. Il contributo, a, viene erogato per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Leggi anche:Trasporti 2022, ...

