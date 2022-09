Bonus affitto docenti, incentivo da 2.500 euro: come ottenerlo e come funziona (Di giovedì 1 settembre 2022) Tra i tanti incentivi messi in atto dal governo c’è anche il Bonus affitto docenti. Un’agevolazione che arriva fino a 2.500 euro e permette ai professori il trasferimento. Vediamo come funziona e a chi si riferisce. Il governo sta mettendo in atto anche delle disposizioni per l’anno prossimo. Il disegno di legge legato alla manovra finanziaria 2022 ha messo in luce il Bonus affitto per i docenti. Un Bonus che aiuta non solo i docenti ma anche una certa zona italiana. Adobe StockLe misure in supporto di tantissime categorie di lavoratori stanno arrivando. Dal 2023 ci sarà questo Bonus che altro non è un credito d’imposta fino a 2.500 ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 settembre 2022) Tra i tanti incentivi messi in atto dal governo c’è anche il. Un’agevolazione che arriva fino a 2.500e permette ai professori il trasferimento. Vediamoe a chi si riferisce. Il governo sta mettendo in atto anche delle disposizioni per l’anno prossimo. Il disegno di legge legato alla manovra finanziaria 2022 ha messo in luce ilper i. Unche aiuta non solo ima anche una certa zona italiana. Adobe StockLe misure in supporto di tantissime categorie di lavoratori stanno arrivando. Dal 2023 ci sarà questoche altro non è un credito d’imposta fino a 2.500 ...

