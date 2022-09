Bonucci, fai attenzione: ecco chi può levarti il posto da titolare (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo quattro giornate di campionato, Bonucci deve fare attenzione; il centrale della Juventus, infatti, rischia il posto da titolare. La Juventus, nel primo turno infrasettimanale, ha vinto contro lo Spezia per due a zero grazie alle reti di Vlahovic e Milik; un successo che ha permesso ai bianconeri di riscattare i due pareggi consecutivi e riprendere il feeling con i tre punti. Allegri può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi dopo l’uno a uno con la Roma; il tecnico, inoltre, ha ricevuto risposte importanti da alcuni giocatori e, uno di questi, rischia di mettere in discussione la titolarità di Bonucci. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. AnsafotoContro lo Spezia, Allegri ha potuto fare del turnover; in difesa, al fianco di Bremer, ha giocato Gatti. Il centrale è stato scelto ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo quattro giornate di campionato,deve fare; il centrale della Juventus, infatti, rischia ilda. La Juventus, nel primo turno infrasettimanale, ha vinto contro lo Spezia per due a zero grazie alle reti di Vlahovic e Milik; un successo che ha permesso ai bianconeri di riscattare i due pareggi consecutivi e riprendere il feeling con i tre punti. Allegri può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi dopo l’uno a uno con la Roma; il tecnico, inoltre, ha ricevuto risposte importanti da alcuni giocatori e, uno di questi, rischia di mettere in discussione la titolarità di. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. AnsafotoContro lo Spezia, Allegri ha potuto fare del turnover; in difesa, al fianco di Bremer, ha giocato Gatti. Il centrale è stato scelto ...

ThunderRoadFC : @MarcoLai_23 @Campanelli11 @DAZN_IT @SassuoloUS Quelli che danno i voti guardano solo i nomi dei giocatori. Se non… - Frankjuve2 : @96Gypsy Penso che con Bonucci Bremer e Gatti possiamo arrivare a fine campionato. In caso d emergenza c è Danilo,… - pelideo111 : @FabrizioVerdi @MarcoKappa19 Ogni scelta ha una conseguenza, nel nostro caso è limitata al minor danno. Ricordiamoc… - ScacchiMaurizio : @bonucci_leo19 Ma non rompere il cazzo tutte le volte… lavora e zitto che fai solo danni - cmp_giovanni : RT @peppe_roncino: Ah, un'altra cosa. Siamo tutti d'accordo che una partita del genere, attaccando tenendo una difesa così alta, CON BONUCC… -