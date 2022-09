Bonomi: "Senza il gas russo rischiamo la catastrofe In pericolo oltre un quinto della produzione industriale" (Di giovedì 1 settembre 2022) Se la Russia dovesse sospendere le forniture di gas, "noi avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi" ed "è il motivo per cui dobbiamo pensare, nello scenario peggiore, ad una strategia di razionamento". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ai microfoni di Rtl 102.5. "Dei 75 miliardi di metri cubi di gas che consumiamo all'anno - ha spiegato Bonomi - circa 20 miliardi sono relativi all'utilizzo industriale, 25 miliardi relativi all'utilizzo civile e la restante parte, circa 30 miliardi, per produrre energia elettrica. Se dovessero mancare 4 miliardi vuol dire spegnere quasi un quinto dell'industria italiana" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 settembre 2022) Se la Russia dovesse sospendere le forniture di gas, "noi avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi" ed "è il motivo per cui dobbiamo pensare, nello scenario peggiore, ad una strategia di razionamento". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, ai microfoni di Rtl 102.5. "Dei 75 miliardi di metri cubi di gas che consumiamo all'anno - ha spiegato- circa 20 miliardi sono relativi all'utilizzo, 25 miliardi relativi all'utilizzo civile e la restante parte, circa 30 miliardi, per produrre energia elettrica. Se dovessero mancare 4 miliardi vuol dire spegnere quasi undell'industria italiana" Segui su affaritaliani.it

