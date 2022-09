Bologna Salernitana LIVE: 0-0, Dia pericoloso per gli ospiti (Di giovedì 1 settembre 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Salernitana si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Bologna Salernitana 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 1’ – Primo controllo per la Salernitana. 2’ – Contropiede del Bologna, con Sansone lasciato a tutto campo. Sepe in uscita fuori area anticipa con brivido. 3’ – Conclusione dalla distanza di Sansone non insidiosa, ma Sepe non ottimo nella parata e mette in corner. 7’ – Occasione della Salernitana, bell’inserimento di Dia al centro, colpo di testa diretto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 1’ – Primo controllo per la. 2’ – Contropiede del, con Sansone lasciato a tutto campo. Sepe in uscita fuori area anticipa con brivido. 3’ – Conclusione dalla distanza di Sansone non insidiosa, ma Sepe non ottimo nella parata e mette in corner. 7’ – Occasione della, bell’inserimento di Dia al centro, colpo di testa diretto ...

