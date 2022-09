Bologna – Salernitana 1-1 | il tabellino

OfficialUSS1919 : ???? I granata sono arrivati allo Stadio “Renato Dall’Ara” per Bologna - Salernitana #BolognaSalernitana #macteanimo… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #BolognaSalernitana - tvoggi : DIA C’E’, LA SALERNITANA STRAPPA UN PUNTO A BOLOGNA Al “Dall’Ara” la Salernitana impatta il Bologna nei minuti fina… - 100x100Napoli : I risultati delle gare del giovedì - serieAnews_com : #SerieA, #Koopmeiners trascina l'#Atalanta in vetta ?? Pari tra #Bologna e #Salernitana ?? -

...05 Kaitlyn Christian, Lidziya Marozava - Ann Li, Clara Tauson 2 - 1 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 20:45 Atalanta - Torino 3 - 1 20:451 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 03:00 ...Sintesi1 - 1 MOVIOLA Fischio d'inizio ore 20.45 1' - ...Da pochi minuti si sono conclusi gli ultimi due match della quarta giornata di Serie A. L'Atalanta di Gasperini ha battuto per 3-1 il Torino grazie ad una tripletta di Koopmeiners. Uno a ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...