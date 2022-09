Bologna, Mihajlovic: «Se sbagli così tanto il pareggio è giusto» (Di giovedì 1 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo il pareggio tra il suo Bologna e la Salernitana: le dichiarazioni del tecnico serbo Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn dopo Bologna-Salernitana. LE PAROLE – «Il nostro problema è che non abbiamo rabbia per chiudere la partita o difendere il risultato di vantaggio. Abbiamo avuto circa dieci occasioni, abbiamo sbagliato anche dei gol clamorosi. Questa rabbia bisogna averla dentro, non si può allenare. Segniamo poco e alla fine subiamo sempre. Ci è mancata fisicità nel primo tempo, allora ho cercato di cambiare gli esterni tipo e ho inserito Soriano. Però quando sbagli tutte queste occasioni il pareggio è il risultato più giusto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Sinisaha parlato dopo iltra il suoe la Salernitana: le dichiarazioni del tecnico serbo Sinisaha parlato a Dazn dopo-Salernitana. LE PAROLE – «Il nostro problema è che non abbiamo rabbia per chiudere la partita o difendere il risultato di vantaggio. Abbiamo avuto circa dieci occasioni, abbiamoato anche dei gol clamorosi. Questa rabbia bisogna averla dentro, non si può allenare. Segniamo poco e alla fine subiamo sempre. Ci è mancata fisicità nel primo tempo, allora ho cercato di cambiare gli esterni tipo e ho inserito Soriano. Però quandotutte queste occasioni ilè il risultato più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Salernitana strappa il pari in extremis a Bologna BOLOGNA. Bologna e Salernitana non vanno oltre un 1 - 1 nella sfida valevole per la quarta giornata di ... Amaro in bocca invece per gli uomini di Mihajlovic, costretti a gettare al vento la prima ... Koopmeiners (tripletta) fa volare l'Atalanta. Pari tra Bologna e Salernitana Recupero: 0'; 4' Bologna e Salernitana non vanno oltre un 1 - 1 nella sfida valevole per la quarta ... Amaro in bocca invece per gli uomini di Mihajlovic, costretti a gettare al vento la prima vittoria ... TUTTO mercato WEB Bologna-Salernitana, le pagelle: Dia è una sentenza, Mazzocchi e Coulibaly instancabili SEPE 6,5 - Spiazzato sul gol, tiene a galla la Salernitana nel primo tempo quando Dia appoggia male indietro e fornisce un assist involontario a Sansone, lanciato a rete. Controlla nel ... Bologna-Salernitana 1-1, Dia risponde a Arnautovic BOLOGNA (ITALPRESS) – Finisce 1-1 al Dall’Ara la sfida tra Bologna e Salernitana, con gli emiliani che dopo il rigore di Arnautovic sembravano avere la partita in pugno salvo poi subire la beffa nel f ... e Salernitana non vanno oltre un 1 - 1 nella sfida valevole per la quarta giornata di ... Amaro in bocca invece per gli uomini di, costretti a gettare al vento la prima ...Recupero: 0'; 4'e Salernitana non vanno oltre un 1 - 1 nella sfida valevole per la quarta ... Amaro in bocca invece per gli uomini di, costretti a gettare al vento la prima vittoria ... Bologna, Mihajlovic amaro: "Quando sbagli tutti questi gol è giusto che alla fine pareggi" SEPE 6,5 - Spiazzato sul gol, tiene a galla la Salernitana nel primo tempo quando Dia appoggia male indietro e fornisce un assist involontario a Sansone, lanciato a rete. Controlla nel ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Finisce 1-1 al Dall’Ara la sfida tra Bologna e Salernitana, con gli emiliani che dopo il rigore di Arnautovic sembravano avere la partita in pugno salvo poi subire la beffa nel f ...