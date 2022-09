Bollette, vaccini, pensioni, Nadef e scostamento: tutte le decisioni chiave da prendere dopo il voto (Di giovedì 1 settembre 2022) In non più di uno o due mesi il prossimo governo non dovrà soltanto completare l'attuazione del Pnrr. Le scelte da compiere saranno molte e su temi delicati Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 1 settembre 2022) In non più di uno o due mesi il prossimo governo non dovrà soltanto completare l'attuazione del Pnrr. Le scelte da compiere saranno molte e su temi delicati

Profilo3Marco : RT @sole24ore: Bollette, vaccini, pensioni, Nadef e scostamento: tutte le decisioni chiave da prendere dopo il voto - Sanna79Angela : RT @dur_matt: Gli italiani hanno apprezzato il governo draghi così tanto che l’unico partito che non lo ha appoggiato è passato dal 4% al 2… - Simon_talk_ : Tranquillo non serve. Pensa a #luce e #gas che con i vaccini non paghiamo le bollette. #2settembre #vaccini… - Henri_Filipuzzi : Bollette, vaccini, pensioni, Nadef e scostamento: tutte le decisioni chiave da prendere dopo il voto - Il Sole 24 O… - coccinigliarose : Invece di chiedere ai candidati solo di gas e bollette volete chiedere quali sono le loro intenzioni per vaccini e… -