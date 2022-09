Bollette in vetrina: scatta la protesta dei commercianti bergamaschi (Di giovedì 1 settembre 2022) Anche Bergamo accende i riflettori sulla drammatica situazione che stanno vivendo i pubblici esercizi e alberghi con Bollette di gas e luce aumentare il doppio o il triplo rispetto ad un anno fa: secondo il nuovo Osservatorio di Confcommercio per il monitoraggio dei costi delle fonti energetiche, il gas in un anno è cresciuto del 143,5% e l’energia elettrica del 126,3%. Ascom Confcommercio Bergamo sensibilizza così consumatori e politici orobici aderendo alla campagna “Bollette in vetrina”, promossa da Fipe Confcommercio nei giorni scorsi. A partire da giovedì 1 settembre i gestori dei pubblici esercizi e degli alberghi associati ad Ascom riceveranno una cornice da appendere nei propri locali per mettere in bella vista le ultime Bollette del gas e dell’energia elettrica. “Il rincaro dei costi di energia e gas è un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Anche Bergamo accende i riflettori sulla drammatica situazione che stanno vivendo i pubblici esercizi e alberghi condi gas e luce aumentare il doppio o il triplo rispetto ad un anno fa: secondo il nuovo Osservatorio di Confcommercio per il monitoraggio dei costi delle fonti energetiche, il gas in un anno è cresciuto del 143,5% e l’energia elettrica del 126,3%. Ascom Confcommercio Bergamo sensibilizza così consumatori e politici orobici aderendo alla campagna “in”, promossa da Fipe Confcommercio nei giorni scorsi. A partire da giovedì 1 settembre i gestori dei pubblici esercizi e degli alberghi associati ad Ascom riceveranno una cornice da appendere nei propri locali per mettere in bella vista le ultimedel gas e dell’energia elettrica. “Il rincaro dei costi di energia e gas è un ...

