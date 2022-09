Biscotti integrali al cioccolato | Li preparo senza burro e con solo 50 calorie! (Di giovedì 1 settembre 2022) Biscotti integrali al cioccolato: senza burro, buonissimi e con solo 50 calorie! Spesso a metà pomeriggio ci viene quel certo languorino. Molti se la cavano con una merendina o con una tazza di caffè, ma può essere una buona idea risolvere con dei buoni Biscotti fatti in casa accompagnati da una tazza fumante. I Biscotti che ti presentiamo qui di seguito fanno proprio a questo caso e piaceranno davvero a tutti quanti, bambini compresi. Tra l’altro posseggono il vantaggio non da poco che si preparano in non più di una mezz’ora, che è come dire il minor tempo possibile, quando si tratta di dolci. Biscotti integrali al cioccolato: senza burro, buonissimi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 settembre 2022)al, buonissimi e con50Spesso a metà pomeriggio ci viene quel certo languorino. Molti se la cavano con una merendina o con una tazza di caffè, ma può essere una buona idea risolvere con dei buonifatti in casa accompagnati da una tazza fumante. Iche ti presentiamo qui di seguito fanno proprio a questo caso e piaceranno davvero a tutti quanti, bambini compresi. Tra l’altro posseggono il vantaggio non da poco che si preparano in non più di una mezz’ora, che è come dire il minor tempo possibile, quando si tratta di dolci.al, buonissimi ...

