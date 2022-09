Berrettini: «Djokovic? Sarebbe sbagliato esentarlo perché famoso, la democrazia si basa sulle regole» (Di giovedì 1 settembre 2022) La Stampa intervista Matteo Berrettini. Ieri a Flushing Meadows ha faticato in quattro set (2-6, 6-1, 7-6, 7-6) contro il francese Hugo Grenier, n.119 Atp, e domani affronterà l’ex numero 1 del mondo Andy Murray. Se fosse un bookmaker una vittoria di Berrettini a quanto la darebbe? «Non so come funzionano queste cose, lo giuro. Non lo darei per primo favorito, ma neanche ventesimo». È stato giusto escludere il no-vax Djokovic? «Grazie della domanda: comunque rispondo, rischio di essere attaccato da tutte le parti… Oggi è difficile pensare di impedire di giocare a qualcuno, però ci sono delle regole. Non Sarebbe giusto esentare qualcuno solo perché è famoso: sono le basi della democrazia. Detto questo a me come a tutti spiace che non ci sia Novak, con ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) La Stampa intervista Matteo. Ieri a Flushing Meadows ha faticato in quattro set (2-6, 6-1, 7-6, 7-6) contro il francese Hugo Grenier, n.119 Atp, e domani affronterà l’ex numero 1 del mondo Andy Murray. Se fosse un bookmaker una vittoria dia quanto la darebbe? «Non so come funzionano queste cose, lo giuro. Non lo darei per primo favorito, ma neanche ventesimo». È stato giusto escludere il no-vax? «Grazie della domanda: comunque rispondo, rischio di essere attaccato da tutte le parti… Oggi è difficile pensare di impedire di giocare a qualcuno, però ci sono delle. Nongiusto esentare qualcuno solo: sono le basi della. Detto questo a me come a tutti spiace che non ci sia Novak, con ...

napolista : Berrettini: «Djokovic? Sarebbe sbagliato esentarlo perché famoso, la democrazia si basa sulle regole» A La Stampa… - sambuccoa : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini ha vinto il 12° match sui 16 in carriera in cui ha superato le 3 ore di gioco. E 3 delle 4 sconfitte le ha s… - BuonAndrew : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini ha vinto il 12° match sui 16 in carriera in cui ha superato le 3 ore di gioco. E 3 delle 4 sconfitte le ha s… - GianlucaHS : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini ha vinto il 12° match sui 16 in carriera in cui ha superato le 3 ore di gioco. E 3 delle 4 sconfitte le ha s… - FillerNero : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini ha vinto il 12° match sui 16 in carriera in cui ha superato le 3 ore di gioco. E 3 delle 4 sconfitte le ha s… -