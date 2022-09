Berlusconi snobba il Milan | “Monza in Serie A mia più grande soddisfazione sportiva”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 settembre 2022) “Aver portato ilinA è stata per me forse la più bella delle soddisfazioni in ambito sportivo perché mai come stavolta ho sentito la passione di una città intera”. Parole destinate a far rumore, quelle di Silvio, che nell’intervista rilasciata a Il Cittadino, parlando in questo modo della sua avventura alla guida della formazione brianzola, di fatto mette in secondo piano i grandi successi ottenuti in quasi 30 anni con il. L’ex Presidente del Consiglio svela anche ambizioni in ambito diverso da quello calcistico: “Parliamo di una città importante, già simbolo di altri sport, come l’automobilismo: e a questo proposito, voglio ricordare che dovremo seriamente impegnarci per modernizzare l’autodromo. Una città quindi che dopo 110 anni meritava di essere rappresentata anche nel calcio ai ...