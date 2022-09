Berlusconi sbarca anche su TikTok | “Ciao ragazzi! Eccomi qua”

(Di giovedì 1 settembre 2022) "qua: vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, al suo esordio sulla piattaforma social molto diffusa fra i giovani. "Su questa piattaforma - ha sottolineato nel video postato su- voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po' di invidia ma vi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale. Per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino. Parleremo quindi, discuteremo del vostro futuro".video width="746" height="420" ...

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Tik Tok! Chi è? Silvio sbarca sul social dei Millenials a caccia del voto dei giovani, ma sembra un pesce fuor d’acqua… - gilberto_tosoni : Quindi secondo la Meloni e Salvini gli orfani di padre o di madre sono persone sbagliate...e Berlusconi difende la… - blusewillis1 : RT @engareg: @siriomerenda Silvio Berlusconi sbarca su Tik Tok 'ciao ragazzi...' - banaedr : Berlusconi sbarca su TikTok: «Ciao ragazzi, eccomi qua anche se provo un po' di invidia per la vostra età»… - JennyGiordano1 : Berlusconi sbarca su TikTok e pensa di essere a Bim Bum Bam negli anni '80. Mancano solo il pupazzo UAN e FOUR… -

'Ciao ragazzi! Eccomi qua: vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok'. Lo ha detto il leader di Fiorza Italia, Silvio, al suo esordio sulla piattaforma social molto diffusa fra i giovani. 'Su questa piattaforma - ha sottolineato - voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60 per cento di voi ha ...in giacca e cravattasu Tik Tok Qualcosa di estremamente diverso da quanto si aspettano - e pretendono - i Millenials e la Generazione Z che, come noto, dominano il social network. ...Come annunciato qualche giorno fa, alla fine anche Silvio Berlusconi fa il suo esordio su TikTok e si rivolge direttamente ai giovani.(LaPresse) L'ultima frontiera della campagna elettorale è TikTok. A poco più di tre settimane dalle elezioni, i candidati più in vista sbarcano sul social network più utilizzato dai giovani. Gli ultim ...