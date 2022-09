(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Chiuso dagli arrivi di Kubica e Schiattarella, Angeloproseguirà il suo percorso di crescita in serie C. Il, sfruttando gli ottimi rapporti con il, ha deciso di cedere alla società lucana il centrocampista classe 2003. Il 19enne passa alla compagine del ds Varrà, ex braccio destro di Pasquale Foggia, insecco. Questo il comunicato del club di via Santa Colomba: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’intesa con ilper la cessione temporanea del centrocampista Angeloal quale il club giallorosso augura le migliori soddisfazioni calcistiche e professionali per la questa esperienza“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Proprio oggi asi conclude un'altra importante tappa di questo percorso avviato insieme ... Hanno deciso di vedersi per salvare tutti insieme non i singoli paesi, ma un Paese che si...Proprio oggi asi conclude un'altra importante tappa di questo percorso avviato insieme ... Hanno deciso di vedersi per salvare tutti insieme non i singoli paesi, ma un Paese che si... Benevento chiama, Potenza risponde: arriva Talia in prestito L'ultimo colpo del calciomercato del Benevento porta la firma di Pasquale Schiattarella, ufficiale il ritorno del centrocampista ...