Belotti | ' ' Bello ritrovare Dybala | Abraham è uno stimolo' '

Il nuovo centravanti della Roma, Andrea, parla dei suoi nuovi compagni di reparto. Guarda il ...In giallorossoritrova Paulo Dybala, suo compagno a Palermo dal 2013 al 2015. "Con Paulo ci siamo rivisti ed è statoritrovarlo. Siamo andati via insieme da Palermo, eravamo entrambi a ...Il nuovo attaccante si presenta 'Sono in un grande club con importanti ambizioni' ROMA (ITALPRESS) - 'Dobbiamo affrontare partita per partita.Tra l’atmosfera, l’inno e l’ingresso è stato come vivere un sogno Ancora nella pelle c’è l’emozione dell’esordio: “È stata una sensazione magica, è stato bello vivere tutto. Lo ha detto il nuovo attac ...