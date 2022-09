Belen Rodriguez, Santiago torna a scuola: le parole della showgirl (Di giovedì 1 settembre 2022) Belen Rodriguez, primo giorno di scuola per il piccolo Santiago: le parole della showgirl Belen Rodriguez è sempre più amata dagli italiani. Questa estate si è goduta nuovi giorni all’insegna del relax e del divertimento insieme alla sua famiglia. La showgirl e imprenditrice ha raggiunto Isola di Albarella trascorrendo le sue vacanze estive in dolce compagnia. Belen insieme a Stefano, e i due piccoli Santiago e Luna Marì hanno trascorso l’estate a divertirsi e a viversi dei giorni in armonia. Belen e Stefano sui loro social hanno documentato diversi momenti speciali e romantici vissuti insieme tra Capri, Napoli e Isola di Albarella. Belen si sta ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022), primo giorno diper il piccolo: leè sempre più amata dagli italiani. Questa estate si è goduta nuovi giorni all’insegna del relax e del divertimento insieme alla sua famiglia. Lae imprenditrice ha raggiunto Isola di Albarella trascorrendo le sue vacanze estive in dolce compagnia.insieme a Stefano, e i due piccolie Luna Marì hanno trascorso l’estate a divertirsi e a viversi dei giorni in armonia.e Stefano sui loro social hanno documentato diversi momenti speciali e romantici vissuti insieme tra Capri, Napoli e Isola di Albarella.si sta ...

361_magazine : - PAOLOMA68573946 : @GrandeFratello CIACCI 3 PATRIZIA DE BLANCK LA MITICA 82 ENNE ANCHE SE L ' ETA ' AD UNA DONNA NON SI DICE MAI CON L… - MarcoSimoni4 : Comunque,tanto per dire,tra Perisic e Kostic c’è la differenza come tra Belen Rodriguez e Rosy Bindi… - redazionerumors : Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Victoria de Angelis sono solo alcuni nomi dei vip che hanno deciso di posare in topl… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stefano e Belen concludono l’estate a Napoli, nella villa di famiglia a Posillipo che offre romantici affacci sul mare https:/… -